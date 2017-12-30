Святкування різдвяно-новорічних свят у Львові. Афіша подій

На новорічні та різдвяні свята у Львові для містян та гостей міста підготували дуже насичену подіями програму.

Подаємо детальну програму різдвяних та новорічних свят у Львові:

«Різдвяні мелодії»

30 грудня 2017

Початок о 18:00

Будинок органної та камерної музики у Львові, вул. Бандери, 8

Відкриття зимового парку

30 грудня 2017

Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4

Новорічне театралізоване дійство

за участю акторів театру «Воскресіння»

30 грудня 2017

Початок о 19:00

Площа Яворського, 1

Новий рік в Органному залі

31 грудня 2017

Початок о 16:00

Будинок органної та камерної музики у Львові, вул. Бандери, 8

Подячна Літургія

31 грудня 2017

Храм Святого Лазаря, вул. Коперника, 27

Капела «Дударик» повним складом співає одну з найвидатніших акапельних Літургій на музику Олександра Кошиця.

Новорічна вечірка від радіо «ЛЮКС»

31 грудня 2017

22:00 – 4:00

Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4

Новорічна Арт-вечірка

31 грудня 2017

22:00 – 2:00

Дворик Палацу Мистецтв, вул. Коперника, 17

Зустріч Нового року.

Відеомапінг в супроводі гуртів «Курбаси» та «Лірвак»

31 грудня

Початок о 23:00

Площа перед Львівською оперою

Різдвяна музична музична програма від гурту «Джалапіта»

1 січня 2018

18:00 – 19:00

Площа Ринок,1 (балкон міського голови)

Новорічний вечір в опері – Олександр Божик

2 січня 2018

Львівська національна опера, проспект Свободи, 28

«Різдвяний книжковий дворик», благодійний збір дитячих книжок «Подаруй дитині книжку на Різдво»

3-6 січня 2018

10:00 – 18:00

Італійський дворик, площа Ринок, 6

Встановлення Різдвяного дідуха

6 січня 2018

Початок о 12:00

Площа Яворського, 1

Святвечір в Італійському дворику

6 січня 2018

14:00 – 19:00

Італійський дворик, площа Ринок, 6

Міжнародний Різдвяний фестиваль

7-8 січня 2018

12:00 – 22:00

Проспект Свободи, площа перед Львівською оперою

Різдвяна феєрія «Коли ангели спускаються на землю»

7-8 січня 2018

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Дворик Львівської Ратуші, площа Ринок, 1

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Різдво у Гаю

7-9 січня 2018

Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького,

вул. Чернеча гора, 1

Фестиваль «Велика коляда»

7-21 січня 2018

Храм Пресвятої Євхаристії, площа Музейна

У храмі Пресвятої Євхаристії лунатимуть колядки та щедрівки у виконанні більш як 70 колективів зі всієї Укріїни.

Святкова хода Звіздарів

8 січня 2018

12:00 – 14:00

Площа Музейна, площа Ринок, проспект Свободи

Різдвяний UNPLUGGED

Сольний концерт Оксани Мухи,

спеціальний гість – капелла «Дударик»

8 січня 2018

Початок о 17:00, 19:30

Львівська національна опера, проспект Свободи, 28

Два Сольні концерти Оксани Мухи у супроводі Муха-orchestra та солістів Капели Дударик – Різдвяна містерія, що звучить. І звучання буде особливим. Колядки обрамленні дуже атмосферною музикою, ритмами. Залишається оригінальна мелодія, зміст, текст, а її форма, аранжація – це акустична подорож не лише країнами а й галактиками (чи планетами).

Різдво в Опері.

Тарас Чубай, «Плач Єремії», капелла «Дударик»

9 січня 2018

Початок о 17:00

Львівська національна опера, проспект Свободи, 28

Водохреща у Львові

19 січня 2018

13:00 – 14:00

Площа Ринок

Презентація нового симфонічного проекту

«РІЗДВО З ДУДАРИКОМ»

19 січня 2018, початок о 19:00

20 січня 2018, початок о 17:00

Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7

Два відділи – два світи! Давні коляди і сучасні Різдвяні пісні у естрадно-симфонічному обрамленні. Квінтет блок-флейт з голосами, і симфонія. І на решті прем’єра нових, щойно створених Різдвяних творів у виконанні найкращих співаків хору та естрадно-симфонічного оркестру.

Музично-мультимедійне дійство

Росколяда «Дай Боже»

31 січня 2018

Початок о 19:00

Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7