Святкування різдвяно-новорічних свят у Львові. Афіша подій

На новорічні та різдвяні свята у Львові для містян та гостей міста підготували дуже насичену подіями програму.
Подаємо детальну програму різдвяних та новорічних свят у Львові:
«Різдвяні мелодії»
30 грудня 2017
Початок о 18:00
Будинок органної та камерної музики у Львові, вул. Бандери, 8
Відкриття зимового парку
30 грудня 2017
Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4
Новорічне театралізоване дійство
за участю акторів театру «Воскресіння»
30 грудня 2017
Початок о 19:00
Площа Яворського, 1
Новий рік в Органному залі
31 грудня 2017
Початок о 16:00
Будинок органної та камерної музики у Львові, вул. Бандери, 8
Подячна Літургія
31 грудня 2017
Храм Святого Лазаря, вул. Коперника, 27
Капела «Дударик» повним складом співає одну з найвидатніших акапельних Літургій на музику Олександра Кошиця.
Новорічна вечірка від радіо «ЛЮКС»
31 грудня 2017
22:00 – 4:00
Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4
Новорічна Арт-вечірка
31 грудня 2017
22:00 – 2:00
Дворик Палацу Мистецтв, вул. Коперника, 17
Зустріч Нового року.
Відеомапінг в супроводі гуртів «Курбаси» та «Лірвак»
31 грудня
Початок о 23:00
Площа перед Львівською оперою
Різдвяна музична музична програма від гурту «Джалапіта»
1 січня 2018
18:00 – 19:00
Площа Ринок,1 (балкон міського голови)
Новорічний вечір в опері – Олександр Божик
2 січня 2018
Львівська національна опера, проспект Свободи, 28
«Різдвяний книжковий дворик», благодійний збір дитячих книжок «Подаруй дитині книжку на Різдво»
3-6 січня 2018
10:00 – 18:00
Італійський дворик, площа Ринок, 6
Встановлення Різдвяного дідуха
6 січня 2018
Початок о 12:00
Площа Яворського, 1
Святвечір в Італійському дворику
6 січня 2018
14:00 – 19:00
Італійський дворик, площа Ринок, 6
Міжнародний Різдвяний фестиваль
7-8 січня 2018
12:00 – 22:00
Проспект Свободи, площа перед Львівською оперою
Різдвяна феєрія «Коли ангели спускаються на землю»
7-8 січня 2018
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Дворик Львівської Ратуші, площа Ринок, 1
Детальніше тут
Різдво у Гаю
7-9 січня 2018
Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького,
вул. Чернеча гора, 1
Фестиваль «Велика коляда»
7-21 січня 2018
Храм Пресвятої Євхаристії, площа Музейна
У храмі Пресвятої Євхаристії лунатимуть колядки та щедрівки у виконанні більш як 70 колективів зі всієї Укріїни.
Святкова хода Звіздарів
8 січня 2018
12:00 – 14:00
Площа Музейна, площа Ринок, проспект Свободи
Різдвяний UNPLUGGED
Сольний концерт Оксани Мухи,
спеціальний гість – капелла «Дударик»
8 січня 2018
Початок о 17:00, 19:30
Львівська національна опера, проспект Свободи, 28
Два Сольні концерти Оксани Мухи у супроводі Муха-orchestra та солістів Капели Дударик – Різдвяна містерія, що звучить. І звучання буде особливим. Колядки обрамленні дуже атмосферною музикою, ритмами. Залишається оригінальна мелодія, зміст, текст, а її форма, аранжація – це акустична подорож не лише країнами а й галактиками (чи планетами).
Різдво в Опері.
Тарас Чубай, «Плач Єремії», капелла «Дударик»
9 січня 2018
Початок о 17:00
Львівська національна опера, проспект Свободи, 28
Водохреща у Львові
19 січня 2018
13:00 – 14:00
Площа Ринок
Презентація нового симфонічного проекту
«РІЗДВО З ДУДАРИКОМ»
19 січня 2018, початок о 19:00
20 січня 2018, початок о 17:00
Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7
Два відділи – два світи! Давні коляди і сучасні Різдвяні пісні у естрадно-симфонічному обрамленні. Квінтет блок-флейт з голосами, і симфонія. І на решті прем’єра нових, щойно створених Різдвяних творів у виконанні найкращих співаків хору та естрадно-симфонічного оркестру.
Музично-мультимедійне дійство
Росколяда «Дай Боже»
31 січня 2018
Початок о 19:00
Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7
Дарина Смеречанська