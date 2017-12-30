Сергій Фоменко: «Колись я писав пісню «Не спи моя рідна земля», тепер люди прокинулися»

Соліст гурту «Мандри» Сергій Фоменко про зміни в культурному полі, в людях після Майдану, а також про присутність артистів на війні:

«Люди стали більш уважними, більш небайдужими. Колись, коли я писав пісню «Не спи моя рідна земля», то це був заклик прокидатися.

Тепер люди прокинулись, пісня відробила свою функцію. Тепер ми бачимо, що в нас ліворуч і праворуч, які є проблеми, робимо кроки.

Як на мене, зараз ренесанс мистецького життя і в музиці, і в живописі, і в кіно. Життя бурлить, цього раніше не вистачало…

В 2014 році, на День Незалежності, коли вже почалися заворушки, я поїхав на базу «Правого сектору» в Покровську і всю ніч там провів, і день наступний. Познайомився з керівництвом, з людьми, які в майбутньому стали кіборгами. Після концерту і спілкування я бачив як хлопці і дівчата виїжджають на шкільних автобусах на лінію фронту. Це не забувається.

Наступний день ми провели в лісі на тренуваннях зі снайперської стрільби.

І я їхав до дому із одним снайпером і він всю дорогу не їв, за всі 700 км шляху випив лише кави і тоді я зрозумів, якою є ціна миру.

Коли я повернувся зі Сходу, в мене було дуже сильне і дивне відчуття як все просто вирішити – розстрілювати і все.

Я злякався цього відчуття. Я знаю свою емоційність і те, як я можу доводити справи до кінця.

В тому ж 2014-му ми їздили із виступами до Маріуполя, до Краматорська, тож я добре знав ситуацію.

Паралельно із тим я готував велику виставку «Майдан очима митців» і вона для мене була дуже важлива. Я бачив на Майдані багатьох митців, яких поважаю і вони творили потужні речі.

Як куратор і промоутер я поїхав до Берліна із нею. Виставка зайняла 2,5 роки, але це було важливо. Для мене цей проект був культурною дипломатією.

Після цього проекту мені подзвонив Леонід Кантер, який зняв фільм «Добровольці Божої роти», там брало участь багато моїх друзів, тож я допомагав із показами в США та Канаді.

Одним словом, це була потрібна робота, яка забирала весь час.

Повернувся я в 2016 році виснажений і почав займатися музикою. Тому моя робота і боротьба в цьому напрямку.Але я завжди маю бути готовий: стріляю, тренуюся. Ще є напрямок допомоги бійцям і їхнім родинам. Зокрема, і частина грошей з концерту на підтримку нового альбому «Час летить» пішли на ці потреби».

Джерело: УП

Фото: УП