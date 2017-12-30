П'яний водій врізався у припаркований причіп вантажівки: постраждало троє людей

У місті Мостиська нетверезий водій легковика в’їхав у причіп припаркованої вантажівки. Внаслідок ДТП він та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження та доставлені у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Мостиське відділення поліції 29 грудня надійшла інформація про те, що близько 22.10 на вулиці Шевченка у райцентрі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Citroen Jumper», 30-річний житель району, не впорався із керуванням та зіткнувся з причепом вантажного автомобіля «МАН», який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок наїзду чоловік та двоє його пасажирів були доставлені у лікарню з тілесними ушкодженнями. У водія іномарки медики діагностували алкогольне сп’яніння.

Наразі з’ясовуються обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Варта 1