Невідомий захопив відділення «Укрпошти» в Харкові і погрожує його підірвати: в заручниках – 11 людей

У Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ «Рост» невідомий захопив відділення «Укрпошти». Про це повідомляє УП.

Представники поліції на місці події повідомили, що у захопленому приміщенні перебувають люди.

Територію біля місця інциденту оточено, на місці перебувають близько 20 авто патрульної поліції, пожежники та “швидка”. На місці також працюють вибухотехніки, також має під’їхати “поліція діалогу” – переговірники.

На перехресті вулиць Матюшенка та Шевченка рух транспорту повністю перекрито. За даними місцевого видання “057.ua“, дороги в районі станції метро “Київська” частково перекрито, пробка утворилася приблизно у кілометр завдовжки.

У поліції Харкова офіційно інцидент УП не прокоментували, відмовившись підтвердити сам факт події.

У свою чергу речник Нацполії Ярослав Тракало повідомив, що за попередньою інформацією, невідомий чоловік захопив приміщення відділення “Укрпошти”, всередині є люди.

На місце виїхала слідчо-оперативна група і керівництво харківської поліції.

“За попередньою інформацією, чоловік всередині “Укрпошти” повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо”, – повідомив Тракало.

Станом на 15:50 на місце події прибули кінологи.

Тракало додав, що повідомлення про інцидент надійшло від чоловіка жінки, яка працює в “Укрпошті” по лінії 102 о 14:40.

“За його словами, у відділення увійшов чоловік у масці з метою пограбування”, – зазначив Тракало.

Як інформує «112 Україна», чоловік взяв в заручники 11 людей.

“Там 9 дорослих та двоє дітей. Вимог ми поки не розуміємо. Він нічого не висував. Поки намагаємося вийти з ним на контакт”, – повідомив начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Олег Бех.

Джерело фото: УП