ОСТАННІ НОВИНИ

Невідомий захопив відділення «Укрпошти» в Харкові і погрожує його підірвати: в заручниках – 11 людей

Дарина Смеречанська

|

У Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ «Рост» невідомий захопив відділення «Укрпошти». Про це повідомляє УП.

 

Представники поліції на місці події повідомили, що у захопленому приміщенні перебувають люди.

Територію біля місця інциденту оточено, на місці перебувають близько 20 авто патрульної поліції, пожежники та “швидка”. На місці також працюють вибухотехніки, також має під’їхати “поліція діалогу” – переговірники.

На перехресті вулиць Матюшенка та Шевченка рух транспорту повністю перекрито. За даними місцевого видання “057.ua“, дороги в районі станції метро “Київська” частково перекрито, пробка утворилася приблизно у  кілометр завдовжки.

У поліції Харкова офіційно інцидент УП не прокоментували, відмовившись підтвердити сам факт події.

У свою чергу речник Нацполії Ярослав Тракало повідомив, що за попередньою інформацією, невідомий чоловік захопив приміщення відділення “Укрпошти”, всередині є люди.

На місце виїхала слідчо-оперативна група і керівництво харківської поліції.

“За попередньою інформацією, чоловік всередині “Укрпошти” повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо”, – повідомив Тракало.

Станом на 15:50 на місце події прибули  кінологи.

Тракало додав, що повідомлення про інцидент надійшло від чоловіка жінки, яка працює в “Укрпошті” по лінії 102 о 14:40.

“За його словами, у відділення увійшов чоловік у масці з метою пограбування”, – зазначив Тракало.

Як інформує «112 Україна»,  чоловік взяв в заручники 11 людей.

“Там 9 дорослих та двоє дітей. Вимог ми поки не розуміємо. Він нічого не висував. Поки намагаємося вийти з ним на контакт”, – повідомив начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Олег Бех.

Джерело фото: УП

 

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...