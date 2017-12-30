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Наступного року в Україні хочуть створити вертолітну службу порятунку

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У 2018 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір створити в Україні вертолітну службу порятунку і реагування на надзвичайні ситуації. Про це в четвер заявили в Міністерстві внутрішніх справ, передає ЦТС.

 

«Переді мною як міністром в 2018 році стоїть ряд конкретних завдань: від змін в кримінальній поліції і повної, 100-відсоткової реалізації доктрини сервісних центрів замість МРЕВ – до створення нової державної системи вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації», –цитують у відомстві слова міністра.

У МВС також нагадали, що нещодавно підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій отримали транспортні засоби, призначені для груп з гуманітарного розмінування. Вони будуть використовуватися для транспортування піротехніків до місць і районів виявлення мін, снарядів. Машини оснащені георадарами-детекторами для виявлення вибухонебезпечних предметів з мінімальним вмістом металу.

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