Наступного року в Україні хочуть створити вертолітну службу порятунку

У 2018 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір створити в Україні вертолітну службу порятунку і реагування на надзвичайні ситуації. Про це в четвер заявили в Міністерстві внутрішніх справ, передає ЦТС.

«Переді мною як міністром в 2018 році стоїть ряд конкретних завдань: від змін в кримінальній поліції і повної, 100-відсоткової реалізації доктрини сервісних центрів замість МРЕВ – до створення нової державної системи вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації», –цитують у відомстві слова міністра.

У МВС також нагадали, що нещодавно підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій отримали транспортні засоби, призначені для груп з гуманітарного розмінування. Вони будуть використовуватися для транспортування піротехніків до місць і районів виявлення мін, снарядів. Машини оснащені георадарами-детекторами для виявлення вибухонебезпечних предметів з мінімальним вмістом металу.