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На території гаражного кооперативу у Львові палало авто

Дарина Смеречанська

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У Львові вчора ввечері на території гаражного кооперативу на вулиці Антонича горів автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, 29 грудня о 21:46 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу автомобіля у м.Львові на вулиці Антонича 24 “а” на території гаражного кооперативу.

Вогнем знищено моторний відсік, передні крила, капот, передній бампер автомобіля “Mazda CX-9”, пошкодженно лакофарбове покриття та панель приладів автомобіля.

Пожежу локалізовано о 22:04, та ліквідовано о 22:19. Було задіяно 2 одиниці спецтехніки та 8 чоловік особового складу. Причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС

 

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