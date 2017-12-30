Мішок картоплі, який школярі відпрвили АТОвцям, потрапив до ресторану

Мішок картоплі із запискою для бійців АТО потрапив до одного з київських ресторанів. Про це інформує Громадське.

«Папірець поклали в пакетик, так, щоб не пошкодився. Розгортаєм його і та-дааааааам… записка воїнам на сході. Мішок той збирали діти з вчителями у школі на Рівненщині, але хтось вирішив що замість доставити його до місця призначення вигідніше для себе буде продати той мішок. Так і живем», — написав Андрій Риштун.

Допис викликав запальну дискусію у Facebook і хвилю репостів.

Зокрема, читачі обурювалися ситуацією і звинувачували підприємців у обмані, жадібності і зловживанні довірою патріотично налаштованих українців.

Волонтер Тарас Гоменюк, який організував збір продовольства на Рівненщині, зокрема, і цього мішка картоплі, розповів Громадському радіо, що сталася «прикрість». За його словами, нічого з зібраного ними не було вкрадене.

«Ми назбирали велику кількість, основну масу відправили фурою в склади, але дещо в нас залишилося. Бо нам не було чим вантажити, ми їхали на Схід течиком (мікроавтобус, — ред.)», — сказав Гоменюк.

За його словами, овочів залишилося 2,7 тонни — морква, буряк, цибуля, картопля та інше. Їх вирішили віддати місцевому підприємцю Ігорю Куріцину, який займається сушкою овочів. Взамін волонтери забрали еквівалент сирих продуктів: вийшло 90 пакетів сухих супових наборів по 10 кілограм.

Бізнесмен Куріцин запевняє, що злого умислу в цій ситуації не було.

«У нас масшаби виробництва дуже великі, ми сушимо в день по три тонни овочів. Вони (волонтери, — ред.) нам привезли 300 кілограмів того, 200 кілограмів того… Ми не можемо так потроху сушити, тому віддали їм уже готові сухі набори в обмін на сирі, які вони привезли», — розповів він Громадському радіо.

За словами підприємця, частину овочів він не сушить, а продає. Таким чином мішок із запискою і опинився в ресторані.

Претензій волонтери до підприємця не мають. Також Гоменюк повідомив, що більшість сухих супових наборів, заготовлених Куріциним, уже відвезли українським бійцям.