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Львівські зоозахисники врятували від продажу двох яструбів, занесених у Червону книгу

Дарина Смеречанська

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Двох яструбів, занесених у Червону книгу, врятували львівські зоозахисники. Оголошення про продаж птахів знайшли на одному сайті. Назвалися покупцями. На зустріч прийшли з поліцією. Про це повідомляє gazeta.ua.

 

«В оголошенні йшлося, що птахів зловили, а не виростили на продаж. Вартували по 500 гривень, — говорить зоозахисник Орест Залипський, 20 років.  Із власником зустрілися біля торгового центру. Розповів, що розводить декоративних голубів і відстрілює яструбів, які на них полюють. Ці двоє вижили, тому й вирішив продати їх. Птахів підвіз інший чоловік. Із нами був інспектор поліції в цивільному. Підійшли журналісти з камерами. Перший чоловік утік. Затримали того, що привіз яструбів. Він вини не визнає. Каже, що нічого не знав про продаж. Забрали у відділок».

Пізніше в поліцію звернувся і втікач. Пообіцяв прийти. Готовий понести покарання, аби не підставляти друга.

Яструбів помістили у вольєр Львівського еколого-натуралістичного центру.

«Їх привезли замотаними у скотч. На лапах є сліди від петель або капканів. Птахів тримали в путах, – каже директор центру Ігор Антахович. – Швидше за все їх готували для полювання. Але вони виявилися нездібними, тому й вирішили продати. Яструбам по 2 роки. Навесні випустимо їх на волю».

Подібним чином зоозахисники раніше врятували лисеня. Його продавець хотів віддати за 400 грн.

 

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