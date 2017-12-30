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Керівника юстиції Львівщини не пустили на робоче місце: охорона заблокувала вхід

Дарина Смеречанська

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Охорона не допустила на робоче місце очільника Головного територіального управлінні юстиції у Львівській області Ярослава Жукровського, заблокувавши вхід до установи. Про це йдеться у відео, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook журналіст Микола Савельєв.

 

На відео видно, як Жукровський демонструє службове посвідчення керівника структури, однак охоронці на це не реагують. Відтак він викликав на місце правоохоронців.

«Я прийшов в управління, щоби забрати там паспорт для подачі позову, однак мене не пускають працівники охоронної фірми «Ефорт», – зазначив Ярослав Жукровський.

На закиди щодо його звільнення він відказав, що не бачив відповідного розпорядження.

«Станом на сьогодні я не звільнений, я не поставив свій підпис під наказом про звільнення. А особа, яка називає себе в.о. керівника, є самозванцем», – наголосив він.

Нагдаємо, вчора, 29 грудня, з’явилася інформація щодо звільнення Жукровського з посади керівника юстиції області.

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