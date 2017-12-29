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В Єгипті невідомі обстріляли християнську церкву: щонайменше 10 загиблих

Омелян Шевчук

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Щонайменше десять осіб, включаючи двох поліцейських, були вбиті після того, як двоє бойовиків відкрили вогонь біля коптської християнської церкви за межами Каїра. Про це повідомляє The Independent.

 

Згідно з повідомленнями єгипетських ЗМІ, один із нападників був вбитий поліцією біля церкви Св. Міни в передмісті Каїра – Хелуан, а другий нападник втік.

Повідомляється, що озброєні чоловіки відкрили вогонь біля церкви, поранивши п’ятьох охоронців. Перед тим як невідомі спробували штурмувати будівлю, поліція вбила одного із них.

Як відомо, християнська меншина, яка становить 10% у Єгипті, регулярно стає ціллю нападів ісламістських екстремістів в останні роки.

Українська правда

Фото: Reuters

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