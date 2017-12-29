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У Львові відбудеться віче до 109-ої річниці від дня народження Бандери

Дарина Смеречанська

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У понеділок, 1 січня, у Львові відзначатимуть 109-ту річницю від дня народження провідника української нації Степана Бандери.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

 

Урочистості  заплановані біля його пам’ятника, що на площі М. Кропивницького. Тут, зокрема, відбудеться покладання квітів до пам’ятника голови проводу ОУН за участі представників обласної та міської влади, громадськості, активістів, молодіжних та патріотичних організацій.

Також заплановано проведення громадського віче та виступ Львівського муніципального хору «Гомін».

Довідка

Степан Бандера (1 січня 1909, Старий Угринів, Івано-Франківська область — 15 жовтня 1959, Мюнхен, ФРН) — український політичний діяч, один з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів — голова Проводу ОУН-Б. Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.  5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року — в центральну Берлінську тюрму. З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен в бункері “Целленбау”. У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився.

Радянський уряд уповноважив КДБ вчинити вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ФРН. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

 

 

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