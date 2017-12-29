На Львівщині засудили двох викрадачів нафти

На Львівщині засудили викрадачів нафти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За участі державного обвинувача прокуратури області, Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області завершено розгляд кримінального провадження стосовно двох чоловіків, які створили злочинне угрупування з метою пошкодження нафтопроводу НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

28.12.2017, зловмисників визнано винними у таємному викраденні нафти та нанесенні матеріальної шкоди вказаному підприємству в особливо великих розмірах.

Відтак, Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області одного чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі, а іншому, на підставі ст. 75 КК України, обрано реальну міру покарання з відтермінуванням виконання вироку (іспитовий строк).

Крім цього, суд задоволив цивільні позови щодо відшкодування завданих злочинами збитків.

На даний час, викрадену нафту повернуто підприємству.