Кошти, які містяни залишають у шопці перед Ратушею, передаватимуть у Різдвяну школу для дітей

Кошти, які львів’яни та гості міста залишають у Різдвяній шопці перед входом в Ратушу, передаватимуть «Різдвяній школі-2018». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Різдвяна школа» – це проект, який для дітей-сиріт та дітей із шкіл-інтернатів уже понад 10 років організовує релігійна місія «Центр Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ, аби створити для них атмосферу сімейного затишку та відчути усі традиції святкування Різдва Христового.

Темою «Різдвяної школи-2018» є 5 чудес Різдва.

«Разом із дітьми розкриємо такі основні моменти: доброта, милосердя, всепрощення, Різдво – перемога, хто я є і ким я стану. На дітей чекає цікава пізнавальна програма, підготовлена волонтерами «Руки допомоги», екскурсії, перегляд мультфільмів, майстер-класи, коляда», – зазначають організатори.

Місце проведення школи: м. Львів, НРЦ «Мрія».

Кількість учасників: 20 дітей.

Термін проведення: 2-7 січня.

Програма: 10.00 – Божественна Літургія, 11.00 – сценка, 12.00 – майстер-клас, 13.00 – велика гра, 14.00 – обід.

Відкритий майстер-клас – ліплення вареників з дітьми на Святвечір: 6-го січня о 14.00.