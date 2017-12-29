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Керівника юстиції Львівщини звільнили з посади

Дарина Смеречанська

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Напередодні Нового року у Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області відбулися кадрові зміни. З посади керівника звільнено Ярослава Жукровського, який обіймав її з 2015 року. Про повідомили джерела у Львівській ОДА, передає «Високий Замок».

 

Ті ж джерела повідомили, що є відповідний наказ міністра юстиції Павла Петренка. В управлінні юстиції кажуть, пан Жукровський зараз перебуває на лікарняному, на дзвінки по мобільному не відповідає. Коли йому на роботу прийшли вручати наказ про звільнення та документи, на підставі яких зроблено таку кадрову ротацію, Ярослава Жукровського на роботі не було.

Із вівторка, 2 січня, виконувати обов’язки керівника обласного управління юстиції буде перший заступник Жукровського — Роман Мазур.

На своїй сторінці у ФБ Ярослав Жукровський написав, що до управління юстиції прийшли невідомі особи, і що йдеться про перевищення службових повноважень. Ярослав Жукровський не вважає, що він їх перевищив. Каже, на своїй посаді зруйнував корупційні схеми, забезпечив роботу оперативного штабу юстиції. Рішення дисциплінарної комісії, яка дійшла висновків про перевищення ним службових повноважень, Жукровський вважає «маразматичним».

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