Допис львівської шахістки про бойкот чемпіонату в Саудівській Аравії став найпопулярнішим українським постом у Facebook

Всього за 4 дні пост української шахістки про бойкот чемпіонату з шахів у Саудівській Аравії набрав понад 100 тисяч лайків, 13 тисяч коментарів та майже 50 тисяч поширень, про це пише Watcher.

Це найпопулярніший пост в українському сегменті Facebook за весь час його існування. І показники його продовжують активно зростати – щогодини додається кілька сотень нових поширень та коментарів. Майже всі коментатори підтримують рішення Анни та її сестри.

Анна Музичук є чинною чемпіонкою світу і в бліці, і в швидких шахах. 23 грудня вона заявила про рішення не їхати на чемпіонат світу зі швидких шахів, який відбудеться в Саудівській Аравії з 26 по 30 грудня. Деталі – за посиланням.