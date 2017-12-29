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До шести років тюрми «світить» львів’янину, який причетний до 15 крадіжок

Юлія Шпак

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У Львові поліцейські викрили зловмисника, причетного до 15 крадіжок. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації у Львівській області.

 

Працівники Сихівського відділу поліції встановили особу зловмисника, причетного щонайменше до півтора десятка крадіжок з транспортних засобів та крадіжки з горища будинку, скоєних протягом вересня-грудня цього року. Ним виявився раніше судимий 40-річний львів’янин.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 та ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває. Зловмисника перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів.

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