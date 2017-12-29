Директор аеропорту «Львів» зароблятиме наступного року 42 тисячі в місяць

Міжнародний аеропорт «Львів» планує платити своєму керівнику 42 тис. грн. зарплати за місяць в 2018 році. Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту фінплану підприємства на наступний рік, передає ЦТС.

«Мінімальний посадовий оклад працівника основної професії з 1 січня 2018 року заплановано в розмірі 4185 гривень, відповідно посадовий оклад керівника підприємства – у розмірі 41 850 гривень (кратність 10 визначена органом управління майном). Крім того, в місячний заробіток включена надбавка до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень, яка виплачується в розмірі 10% від посадового окладу», – йдеться в пояснювальній записці.

У 2018 році аеропорт планує заробити 390,4 млн гривень чистого доходу, що на 22% більше, ніж очікуваний показник чистого доходу за 2017 рік (319,8 тис. гривень).

Крім того, повідомляється, що в наступному році планується відправити з аеропорту Львів 514,9 тис. пасажирів і обслужити 6 053 рейсів.

Основна частина повітряних перевезень в аеропорту на 2018 рік планується рейсами авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» – близько 25% від загальної кількості рейсів і 32% від загального пасажиропотоку. За МАУ йдуть польська LOT – 18% і 15% відповідно, Austrian Airlines – 9% і 6%, Lufthansa – 6% і 5%, «Белавіа» – 6% і 4%, Pegasus – 4% і 6%, Turkish Airlines – 4% і 5%, Wizz Air – 3% і 6%.

Очікується, що найбільш завантаженими напрямками в наступному році стануть: Стамбул, Анталія, Варшава, Мінськ, Мюнхен, Вроцлав, Берлін та інші. Основним внутрішнім маршрутом буде Бориспіль (Київ).