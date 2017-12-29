Червоноградці мерзнутимуть: відразу після Нового року у місті на день вимкнуть тепло

У Червонограді на день зупинять теплопостачання через аварію на магістральному трубопроводі. Про це повідомляє «НЕО радіо».

Директор КП «Червоноградтеплокомуненерго» Степан Дмуховський повідомив про те, що 2 або 3 січня буде зупинено теплопостачання у місті через аварію на магістральному трубопроводі по вулиці Сокальській.

«Сьогодні комунальники проводять підготовчі роботи, визначаються з наступним обсягом робіт. Розкопали, виявилось, що прорвало ще одну трубу, інша теж підтікає і потрібно поремонтувати. Однак Червоноградне залишиться без тепла більш ніж на добу», – коментує пан Дмуховський.