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Анатолій Дейнека: «Мешканці Львівщини сприймають будь-які вирубки лісу як незаконні»

Соломія Головіна

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Начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека про проблему незаконних вирубок лісу у області та ефективні методи боротьби із такими лісопорушеннями:

«Незаконних рубок в області фіксується близько 1% від усього обсягу заготівель. Але проблема полягає в тому, що нині будь-яка рубка, навіть та, що проводиться законно, як правило, сприймається населенням  як незаконна. І тому ми вживаємо дуже багато зусиль для того, щоб пояснити людям законність проведення рубок і показати, що це потрібно для лісу та економіки області.

Зважаючи на це, хочу наголосити, що ми перша область в Україні, яка розробила і впровадила механізми громадського контролю в лісовому господарстві. Вся інформація про рубки лісу в розрізі місцевих рад розміщується на сайтах обласного управління і відповідних державних лісогосподарських підприємств. Ми проводимо обговорення з місцевими громадами перед проведенням рубок, виступаємо на сесіях місцевих рад і чітко їм розказуємо, які рубки будуть проводитися, для чого і що з цього матиме місцева рада.

Зокрема, дуже ефективним методом боротьби з незаконними рубками і незаконним обігом деревини є електронний облік. На державних лісогосподарських підприємствах він вже впроваджений на 100%. Сьогодні кожен кубометр, кожен асортимент, який заготовлюється в державних лісогосподарських підприємствах маркується відповідним чіпом і інформація про нього вноситься в єдину державну систему електронного обліку деревини. Завдяки цьому можна відстежити, де заготовлена деревина і кому реалізована.

Зараз важливо, щоби інші лісокористувачі, зокрема, «Галсільліс» і військові лісгоспи також забезпечили маркування деревини і електронного обліку на 100%, адже вони ведуть господарство, фактично, на третині всіх лісових земель області».

Фото: Вголос

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