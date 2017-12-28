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Військові влаштували дітлахам передноворічне свято на Львівщині

Омелян Шевчук

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На Львівщині українські та іноземні вояки створили передноворічне свято для дітей військовослужбовців Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ.

 

З виставою до дітей військовослужбовців Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ) Національної академії сухопутних військ зі Львова завітав колектив 58-го Будинку офіцерів. Роль Святого Миколая виконав його директор полковник Віталій Провозін. А солодкі подарунки для понад двох з половиною сотень дітлахів забезпечили військовослужбовців Збройних сил Канади, котрі залучені до “Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна”(JMTG-U), держадміністрація Яворівщини та місцеві парафії Української православної церкви Київського патріархату.

Також традиційну для американських дітей казку, що очікують свята Різдва, для українських хлопчиків та дівчат прочитав заступник командира американської компоненти JMTG-U підполковник Роберт Стіллі. В ній відображена легенда про мандри Санта Клауса з Північного полюса. Сама вистава розпочалася після благословення священика з селища Старичі о. Святослава (Юрківа), а також іноземних військових капеланів майора ЗС США Ендрю Айреса та капітана ЗС Канади Умберто Лопеса.

А ось традиційну українську виставу про ріпку було запропоновано зіграти самим дітям, чому активно протидіяв чорт Антипко.

Зрештою, Добро і Дружба перемогли, а свято для дітей вдалося на славу.

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