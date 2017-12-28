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У ДТП на об’їзній Львова загинула людина

Омелян Шевчук

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На кільцевій дорозі Львова у четвер, 28 грудня, трапилась ДТП за участі легкового автомобіля та мікроватобуса. Один з водіїв загинув. Про це повідомила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська, пише Zaxid.net

 

ДТП трапилась близько 17:10. «На автодорозі Київ–Чоп поблизу села Підбірці зіткнулись автомобіль Mercedes Vitо під керуванням 57-річного жителя Жовківського району та автомобіль Skoda Octavia. Водій Skoda Octavia загинув», – сказала Світлана Добровольська.

Особу загиблого наразі не встановили, адже його ще не дістали з автомобіля. «Слідчі чекають, коли працівники ДСНС зможуть витягнути тіло загиблого водія з автомобіля», – додала вона.

Причини ДТП встановлюють. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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