Ще один банк вирішив самоліквідуватися

Національний банк відкликав банківську та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у ПАТ «Кредит Оптима Банк». Відповідне рішення правління НБУ прийняло 28 грудня, передає прес-служба регулятора.

Як відзначають в НБУ, цей банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

“Кредит Оптима Банк” – четвертий банк, який прийняв таке рішення.

Національний банк за аналогічною процедурою вже відкликав ліцензії у ПАТ “КБ “Фінансовий партнер”, ПАТ “Апекс-Банк” і ПАТ “Промислово-фінансовий банк”.

Нагадаємо, що процедура добровільного припинення банківської діяльності стала можливою завдяки прийняттю в березні 2017 року закону “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків”.

“Якщо раніше банки могли добровільно припинити діяльність тільки шляхом повної ліквідації, що створювало значні незручності для їх власників, то тепер акціонери банку можуть прийняти рішення про припинення банківської діяльності та зберегти юридичну особу”, – йдеться в повідомленні.

“Така юридична особа, яка перестала бути банком, може продовжити працювати на ринку фінансових послуг або здійснювати інші види господарської діяльності”, – нагадують в НБУ.

Кредит Оптима Банк (раніше – Український фінансовий банк) зареєстрований в грудні 2006 року.

За даними НБУ, на 1 січня 2017 року акціонерами Кредит Оптима Банку були Олег Бойко (87,4%), Василь Бойко (6,3%) і Юлія Бойко (6,3%).

За розміром загальних активів на 1 липня 2017 року банк посідав 83-є місце (227,3 млн грн) серед 88 банків, що діяли в країні.

Як повідомлялося, Кредит Оптима Банк є одним з шести банків (“Центр”, УБРР, Полікомбанк, Альпарі Банк, Айбокс Банк), які не мали на 11 жовтня зареєстрований статутний капітал 200 млн грн.

Економічна правда