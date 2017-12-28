Розшукують родичів бабусі, яка втратила пам’ять

На Львівщини розшукують близьких бабусі, яка нічого про себе не пам’ятає. Про це Львівському порталу повідомили активісти «Варта1», передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні, 28 грудня, у селі Борщовичі було виявлено жінку похилого віку, яка блукала селом. Про себе і звідки нічого не пам’ятає. Після розпитувань почала називати себе Шевченко Катериною Василівною. Було викликано бригаду швидкої допомоги і доправлено в Психоневрологічний диспансер у Львові(вул.Кульпарківська, 95)», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними жінка не проживає у Борщовичах. Можливо хтось впізнав стареньку і допоможе відшукати родичів.

Фото: Варта1