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Розшукують родичів бабусі, яка втратила пам’ять

Омелян Шевчук

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На Львівщини розшукують близьких бабусі, яка нічого про себе не пам’ятає. Про це Львівському порталу повідомили активісти «Варта1», передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Сьогодні, 28 грудня, у селі Борщовичі було виявлено жінку похилого віку, яка блукала селом. Про себе і звідки нічого не пам’ятає. Після розпитувань почала називати себе Шевченко Катериною Василівною. Було викликано бригаду швидкої допомоги і доправлено в Психоневрологічний диспансер у Львові(вул.Кульпарківська, 95)», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними жінка не проживає у Борщовичах. Можливо хтось впізнав стареньку і допоможе відшукати родичів.

Фото: Варта1

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