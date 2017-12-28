Парк культури гулятиме Новий рік дві доби

Львівський Парк культури та відпочинку організовує дві драйвові вечірки 31 грудня та 1 січня для усіх охочих весело та цікаво провести час. Про це повідомляють у прес-службі міської ради Львова.

«Розпочнеться Новорічна вечірка 31.12.2017 зі святкової дискотеки, яку готують слухачі спільно з ФМ Галичина – вони пропонують музичні треки, які згодом звучатимуть в Парку. В новорічній програмі першого дня будуть виступи кавер-гуртів, live music та безліч несподіванок: включення і привітання львів’ян з різних куточків України, святкові ілюмінації, смачний фудкорт та DJ set від неймовірних DJ Tonika&Derrick FunkMasters. Триватиме програма першого дня святкувань до 2:00.

Але ми подумали, що людям, які святкують здорово і активно, буде цікаво відвідати Парк і 1 січня також. Адже саме в цей день вечірнім хедлайнером стане гурт «the Glass», концерт якого розпочнеться о 20:00», – коментує Арт-директор Парку культури та відпочинку Світлана Кухарук.

Вхід на обидва дні вечірки безкоштовний.

Крім того, святковий ярмарок в Парку культури почне свою роботу вже 30 грудня і триватиме до 14 січня, так само як і насичена культурна програма. Крім того, у святкові та вихідні дні з поправкою на погоду, у Парку культури будуть відбуватись події у рамках акції «Зимуй активно», а саме: катання дітлахів на собачих упряжках, школа бігових лиж, зайняття зі скандинавської ходи та працюватимуть святкові фотозони та святкові мистецькі інсталяції.

Більше інформації: Арт-директор Парку Світана Кухарук тел. 0979723957, Івент-менеджер Яковенко Ганна тел. 0672771019.