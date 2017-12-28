Операційна для найменших, йога-простір та ІТ-лабораторія. У Львові нагородили переможців громадського бюджету

Сьогодні, 28 грудня, му Львові привітали переможців Громадського бюджету. Реалізація проектів відбуватиметься у 2018 році, на які міська рада виділила близько 26 млн. грн.



№ Назва Район ПІБ автора Благоустрій подвір’я шкіл на куті пр. Чорновола – вул. Замарстинівської Галицький Івах Сергій Ярославович Найкраща операційна для найменших пацієнтів дитячої лікарні Шевченківський Ліпська Наталія Сергіївна Футбольний стадіон на території спортивного комплексу СЗШ №97 Шевченківський Пижів Олег Михайлович Мультифункційний спортивний майданчик на території СЗШ №33 за адресою м. Львів вул. Т. Шевченка, 34 Шевченківський Мелесова-Вальчак Лейла Магомедівна Відеоспостереження як один з елементів безпеки школи Залізничний Гнус Миколайович Павло Відеоспостереження СЗШ № 65 Залізничний Кінаш Андрій Олегович Дитячий простір на території СШ №60 Залізничний Медвідь Оксана Владиславівна Облаштування Лесиного скверу біля СЗШ №75 імені Лесі Українки Залізничний Кушнір Світлана Анатоліївна Бруківка – запорука безпеки та комфорту на території гімназії «Гроно» Залізничний Сомик Наталія Петрівна Ігрові та спортивні споруди на території ДНЗ № 168 Залізничний Маселко Оксана Ісламівна Створення скверу на вулиці Віри, Надії, Любові Шевченківський Пижів Олег Михайлович Сучасне футбольне поле зі штучним покриттям Шевченківський Бліновська Ірина Орестівна Облаштування спортивного майданчика на території СЗШ №91 Шевченківський Процак Наталія Вікторівна «Інтернет-бібліотека-трансформер» в СЗШ №99 м. Львова Шевченківський Барська Марія Романівна Модернізація спортивного залу та роздягалок у школі №57 ім. Короля Данила Шевченківський Потерейко Ігор Миколайович Універсальний спортивний майданчик на подвір’ї СЗШ №48 Франківський Яремко Михайло Михайлович Безпечний простір для дошкільнят ДНЗ №37 Франківський Ковальчук Леся Володимирівна Облаштування огорожі території НВК ім. В. Стуса за адресою вул. Повстанська, 14 Франківський Заремба Михайло Сергійович Відкритий вуличний спортивний майданчик на території школи № 66 Франківський Гнатишин Юрій Юрійович Створення сучасного просвітницького мультимедійного простору «Україна починається з тебе». Франківський Кохан Марія Мирославівна Учнівська парта як запорука здоров’я Франківський Підляський Андрій Ігорович Заміна вікон у коридорах початкових класів в СШ №50 Франківський Шмигельський Тарас Ігорович Благоустрій скверу на вулиці Рибній Галицький Івах Сергій Ярославович Технічна модернізація та енергозбереження для Пласту у Львові Галицький Герус Іванна Ігорівна Подвір’я ЛКТІ Галицький Павлова Оксана Ігорівна Йога-простір здорового дозвілля в парку Культури Галицький Моголівець Наталія Валеріївна Громадський простір у парку «Снопківський» Галицький Бляшин Юлія Ігорівна Оновлення спортивного майданчика та встановлення антивандальних тренажерів в СЗШ №34 ім. М. Шашкевича Галицький Гринчук Роман Зіновійович Огородження території загальноосвітньої школи «Дивосвіт» Сихівський Байовська Анна Миколаївна School Hub 93 Сихівський Ханькова Зоряна Степанівна «Доброю дорогою до найкращої школи №32» Сихівський Хлівнюк Олена Василівна IT-лабораторія в СЗШ №98 Сихівський Грудень Ірина Ігорівна Нові вікна в СЗШ №96 – впевнений крок до енергозбереження Сихівський Гук Наталія Ярославівна Студентський парк на Пекарській: територія спорту і відпочинку Личаківський Болкун Андрій Богданович Благоустрій шкільного подвір’я СШ №47 м. Львова Личаківський Підпалюк Валерій Олександрович Реконструкція ігрових майданчиків у ДНЗ №67 «Веселі прогулянки» Личаківський Дихта Олена Юріївна Облаштування ігрових майданчиків на території садочка «Веселка» Личаківський Козицький Андрій Богданович Енергозбереження. Підвищення енергоефективності будівлі СЗШ №42 м. Львова Личаківський Пилат Ірина Михайлівна

Нагадаємо, у 2018 році на проекти Громадського бюджету міська рада виділить близько 26 млн. грн.. Проекти громадські активісти та організації подавали до Львівської міської ради у період з 15 серпня до 15 вересня. Загалом цього року подали 296 проектів на загальну суму понад 236 млн. грн. Кошторис малих проектів, що стосуються мікрорайонів, сягає до 500 тисяч грн., а великих для всього міста – до 3 млн. грн.

З 1 листопада до 15 листопада львів’яни обирали два проекти – один великий і один малий. Результати онлайн-голосування відображалися на е-сервісі «Громадський бюджет м. Львова» у режимі реального часу. Результати голосування були відомі з 16 листопада на сайті Громадського бюджету Львова.

Після голосування Постійна комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова, постійна комісія фінансів та планування бюджету на своєму спільному засіданні відповідно до результатів голосування сформували рейтинг проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету м. Львова.