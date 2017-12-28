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На Яворівщині виявили дві вантажівки підкинутого львівського сміття

Дарина Смеречанська

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На території колишнього гірничо-хімічного підприємства  «Сірка» у Яворівському районі самовільно скинули вантажівки з львівським сміттям. Про це у Facebook повідомила місцева активістка Ірина Сливка, передає Львівський портал.

 

«Так, 2 зерновози львівського сміття приїхали на ділянку у 12 га на «Сірці», котру в січні 2017року Синютка передав ЛКП «Збиранка»!!!», – написала вона.

Також вона зауважила, що під час вчорашньої сесії міськради у Новояворівську прийняли рішення більше не приймати з 2018 року львівське сміття.

Фото: Facebook-сторінка Ірини Сливки

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