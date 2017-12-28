ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині придбали три мобільні комплекси для зважування вантажівок

|

Сьогодні, 28 грудня, Львівщина отримала три комплекти портативних вагових комплексів. Сучасні мобільні лабораторії контролюватимуть безпеку на дорогах області вже із січня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Це мобільна лабораторія, офіс на колесах, який не тільки може працювати на виявлення порушників габаритно-вагових параметрів, а й також по всіх видах контролю, починаючи з придорожніх перевірок, і до планових перевірок. Вони можуть здійснювати контроль і перевірку документації, а також технічний стан транспортних засобів, як пасажирського транспорту, таксі, вантажного траснпорту, можуть виїжджати на різного роду перевірки плавзасобів, бас-стоянок. Важливою функцією є габаритно-ваговий контроль, адже, щоб дороги слугували нам десятки років, ми маємо їх зберігати», – розповів голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

Мобільні офіси обладнані робочими місцями, програмним продуктом, оргтехнікою, а також приладами і засобами для здійснення контролю на дорогах. В планах – обладнання комплексів фото- та відеофіксацією.

Загалом на автомобільних дорогах Львівської області працює 16 місць здійснення габаритно-вагового контролю, з них 7 облаштували у 2017 році.

Зазначимо, що цьогоріч під час проведення габаритно-вагового контролю зважили 8570 транспортних засобів, виявили 570 порушень, серед яких 366 – перевищення вагових обмежень, 39 – перевищення габаритних параметрів, 101 відмова від габаритно-вагового контролю та 64 факти порушення температурного режиму. Сума штрафів за проїзд автомобільними дорогами з перевищенням габаритно-вагових обмежень – 54 141,34 євро, до бюджету перерахували 662 321,87 грн.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?
Вероніка РОЙ
Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?

Дискусія щодо вихідного дня 25 грудня на так зване католицьке Різдво в Україні тривала вже не один рік. Одні з нетерпінн...

Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком
Марина ТЕРНЯК
Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком

Більшість господарок перед різдвяними та новорічними святами процес наповнення холодильника розпочинають завчасно. Здаєт...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...