На дорогах Львівщини за десять місяців загинули 234 людини

За січень-жовтень 2017 року під час ДТП у Львівській області загинуло 234 людини. Про це сьогодні, 28 грудня, під час засідання колегії повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, Львівщина посідає перше місце за кількістю жертв під час ДТП.

Водночас Олег Синютка додав, що у Тернопільській області під час аварій загинуло 58 осіб, а у Івано-Франківській – 104.

«Якщо не буде змін, я не хочу говорити категоричних речей, які можуть статися. Ми повинні на ці речі реагувати! 234 людини за десять місяців! Так не може бути!», – пригрозив Олег Синютка керівнику патрульної поліції Львова Роману Пилипенку.