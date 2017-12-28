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Ірина Геращенко: «Звільнення – це не торг на базарі, це – долі українців»

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Перший заступник голови Верховної Ради України про звільнення із полону російських бойовиків українців, яких утримували на окупованих територіях України.

«Не вживайте слово «обмін» . Це – ЗВІЛЬНЕННЯ заручників. Це не табуретки, а живі люди. Це не товар. Це долі людей. Припиніть вестися на терміни гібридної війни. Мене тіпає від фразочок «нерівноцінний обмін». Мовляв, як так можна: забрали всього 73, віддали втричі більше. ще раз наголошую: це не торг на базарі, це ДОЛІ УКРАЇНЦІВ.

Це не математика, тут не може бути арифметики. Апріорі! При чому горланять про «нерівноцінний обмін» ті самі «експєрти», які до вчора горланили про «бездіяльність влади, он в Ізраїлі за одного тисячу віддали». Помовчіть, «експерти». Подивіться в очі тим родинам, чиїх хлопців ми ще НЕ витягли! І за яких, на відміну від вас, будемо боротися!

Подивіться і послухайте Ігоря Козловського, Олексія Кириченка, Миколу Герасименка, Володю Фомічова, якого до останнього катували! І замовкніть про «рівноцінність».

Ми – країна і суспільство – виграли! Бо до нас повернулися СПРАВЖНІ герої. І ми разом їх звільнили», – повідомила вона.

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