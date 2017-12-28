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Біля Львова «швидка» зіткнулась з потягом: постраждало троє людей

Вероніка Рой

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Поблизу Львова зіткнулись карета швидкої допомоги та дизель-поїзд. Троє осіб отримали тілесні ушкодження, з них двоє госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як повідомляють у відомстві, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 28 грудня, близько 12.30 на залізничному переїзді в селі Давидів, Пустомитівського району. Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення карети швидкої допомоги та дизель-поїзда сполученням Львів – Ходорів.

На момент ДТП в автомобілі «швидкої» перебувало четверо осіб – троє отримали тілесні ушкодження, з них двох госпіталізували.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція

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