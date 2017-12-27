Як у Львові ремонтують старовинні храми

Впродовж 2017 року у Львові відбувалися ремонтно-реставраційні роботи у сакральних спорудах та історичних будівлях міста. У Львівській міській раді прозвітувати про результати робіт.

Зокрема, цього року розпочато ремонтні роботи з реставрації даху та проведення благоустрою території в одній із найстаріших церков Львова – церкві св. Миколая. На реставраційні роботи у Миколаївській церкві у 2017 році виділили з міського бюджету майже 3,5 млн грн. Церква св. Миколая є однією з двох найдавніших церков міста. Точна дата будівництва храму невідома, однак, за деякими джерелами, у 1300 році храм уже був збудований.

Продовжуються роботи у храмі свв. апп. Петра і Павла (костел Єзуїтів). У 2017 році завершилася реставрація південного фасаду. Назагал на ремонтно-реставраційні роботи в храмі св. Петра і Павла з міського бюджету було виділено 1 млн. 348 тис. грн. Також цього року, з рамках українсько-польського реставраційного проекту «Спільна спадщина» відбулося відновлення фресок склепіння вівтарної частини храму. Під час проведення робіт вдалося відкрити та врятувати ілюзіоністичні зображення авторства Франциска Григорія Екштайна. Роботи виконувала міжнародна команда спеціалістів з Академії мистецтв м. Кракова та м. Львова за фінансової підтримки парафії, окремих меценатів, Міністерства культури і народної спадщини Польщі та Малопольського воєводства.

У 2017 році завершено реставрацію стінопису в боковій наві Вірменської катедри та завершено реставрацію і офіційно відкрито Вірменський дворик з відреставрованою колоною св. Христофора. Також завершено реставрацію центрального вітража у церкві Преображення Господнього і розпочато роботи у церкві св. Параскеви П’ятниці – гідроізоляція стін та влаштування відмостки.

Цього року завершили масштабні роботи з ремонту даху у давньому єврейському шпиталі (нині – пологове відділення 3-ої міської клінічної лікарні що на вул. Раппопорта, 8), які розпочалися минулого року.

Як повідомили в управління охорони історичного середовища ЛМР, основний архітектурний акцент будинку – купол та аттик даху. Купол вкритий різнокольоровою глазурованою дахівкою, викладеною у вигляді орнаменту. Стан даху та аттику був вкрай незадовільний: частина дахівки була знищена, дах протікав. Ремонтно-реставраційні роботи виконувались впродовж 2016-2017 рр. Під час робіт повністю замінено орнаментальну бруківку на куполі, відреставровано скульптурні елементи аттику. Усі роботи фінансувалися з міського бюджету. Загальна вартість близько 3 млн. грн. Роботи виконало ПП «Волода-Маркет».

Важливими реставраційними роботами у 2017 році стало відновлення вхідної брами до каплиці Боїмів. Каплиця, зведена у 1615 році у стилі пізнього ренесансу, належить до найважливіших історичних будівель міста і є зразком каменярської та ковальської майстерності періоду ренесансу. З метою відновлення та збереження вхідних дверей, у березні 2017 року була створена робоча група, до складу якої увійшли фахівці-реставратори, мистецтвознавці, архітектори та громадські діячі, які розробили детальний план заходів з дослідження та реставрації брами.

25 липня 2017 року брама була демонтована та перевезена до майстерні, де і тривали реставраційні роботи під керівництвом експерта GIZ Андреаса Альтгаммера. Роботи виконували львівські реставратори металу Юрій Миколаїшин, Максим Собуцький з залученням студентів ЛНАМ. Відреставровану браму встановили на попереднє місце та запрезентували громадськості в рамках відзначення Днів європейської спадщини 9-10 вересня 2017 року.

У 2017 році завершено комплекс робіт з реставрації музею скульптури Йогана Пінзеля. Загальна вартість ремонтних робіт в музеї (дах, фасад, вітражі та ін.) – більше 6 млн. грн. Зокрема, цього літа виконали роботи з реставрації 5-ти вітражів музею. Роботи виконало ПП «Володар-Маркет» на замовлення управління охорони історичного середовища ЛМР.

«Стан вітражів був критичний. Рамки повигиналися через перепади температур, скло понищилося і повипадало. Під час реставрації усі вітражі було демонтовано і розібрано на сегменти, замінено скло, укріплено рамки. Також у музеї Пінзеля завершено ремонт даху і фасадів. Роботи виконало КП «Центр Комплекс»», – повідомили в управлінні охорони історичного середовища ЛМР.

Є і сумна подія для Львова – цього року завершився 8-ми річний проект «Муніципальний оновлення старої частини м. Львова» (GIZ). У співпраці з німецькими фахівцями та завдяки програмам співфінансування було відреставровано більше 1000 історичних вікон, 200 вхідних брам, 82 балкони, 4 сходові клітки та 16 внутрішніх дворів. Виконавці реставрації – львівські професійні реставратори, які пройшли тренінги в рамках вищезгаданого проекту. Роботи супроводжували експерти GIZ та спеціалісти управління охорони історичного середовища.

За 8 років діяльності проекту понад 500 працівників будівельних та ремісничих компаній мали змогу взяти участь у заходах з підвищення кваліфікації. Відродження ринку реставрації дало поштовх до відкриття 20 підприємств ремісничої справи.