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У Новому році в Україні з’явиться ще два лоукостери?

Омелян Шевчук

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Міністерство інфраструктури України провадить переговори з іще двома лоукостерами, окрім SkyUp, про вихід на український ринок, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

 

«На початку року ми розпочали переговори з трьома компаніями, я не хотів анонсувати, що може бути три, тому ми обережно говорили про один, який відбувся. Вони оголосили себе цього року. Переговори з двома іншими тривають, я на 80% упевнений, що наступного року вони зайдуть на український ринок», – сказав В.Омелян в ефірі Еспресо.TV у вівторок, пише Інтерфакс.Україна.

Він наголосив, що одна з компаній – SkyUp – буде повністю українською, інші – з українським контрольним пакетом.

«Поки що ми говоримо про компанію, яка вже відбулася, це 100% українського приватного капіталу – SkyUp. Дві інші будуть із 49% іноземного капіталу та 51% українського, щоб вони могли здійснювати внутрішні українські рейси. Вони уважно аналізують ринок – це суттєві капіталовкладення, і вони мають почуватися на 100% захищеними і вірити державі», – зазначив В.Омелян.

За його словами, жоден із лоукостерів не матиме преференцій на українському ринку.

«Для нас важливо, щоб це були не лише внутрішні, а й міжнародні авіаперевезення у форматі вільної конкуренції. Ми не хочемо створювати преференції або особливі умови для когось. Умови будуть рівними для всіх. Конкуренція має бути», – пояснив міністр.

Як повідомлялося, новостворена авіакомпанія SkyUp розпочне роботу з квітня 2018 року і в перший рік планує виконання міжнародних чартерних рейсів, а також відкриття регулярних внутрішніх і міжнародних рейсів.

Чартери в 2018 році виконуватимуться з Києва, Харкова, Львова, Одеси й інших міст України за 16 напрямками, серед них: Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аліканте, Тирана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутрішні рейси будуть запущені наприкінці травня – на початку червня і на першому етапі виконуватимуться з Одеси до Києва, Харкова та Львова.

Вартість польоту SkyUp формуватиметься за лоукост-моделлю, без багажу та додаткових послуг. Вона залежатиме від напрямку та часу придбання квитків. Наприклад на маршруті Київ-Одеса квиток коштуватиме від 499 грн в один бік.

ТОВ “Авіакомпанія “Скайап” зареєстровано в Києві в червні 2016 року. Засновником SkyUp виступило ТОВ “ACS-Україна” Тетяни Альби та Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!

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