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У Львові привітали особливих дітей

Омелян Шевчук

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Представники Львівської філії ТОВ «Перша логістична компанія» відвідали напередодні нового року малюків з Будинку дитини № 2. Тут виховують дітей з ураженням центральної нервової системи і порушенням психіки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі компанії.

Перша логістична компанія привітала особливих дітей у Львові.

Звичайно, солодощі і фрукти до смаку прийшлися усім. Діти з радістю розповідали друзям з ПЛК вірші і пісеньки, роздивлялися улюблені книжки та ділилися своїми найпотаємнішими бажаннями, які загадали напередодні нового року.

Адміністрація закладу більше раділа засобам гігієни та побутової хімії, які передали меценати.

«Ми вдячні за допомогу і за те, що ви не забуваєте наших дітей. Нам вкрай не вистачає підгузок, прального порошку, та інших засобів гігієни. Самі розумієте, наші дітки особливі. Колектив намагається слідкувати за усіма, аби були чистенькими та чепурними. Це наша робота. Наша гордість – їх досягнення, які вони демонструють у результаті корекційної роботи. За останні роки збільшилась кількість дітей з важкими комбінованими вродженими вадами розвитку, батьки яких не в силі самостійно їх доглядати. Тому вони у нас отримують кваліфіковану допомогу», – розповіла головний лікар Мирослава Андріївна Павлик.

Керівництво ТОВ «Перша логістична компанія» вірить, що зустріч із дітьми залишила по собі приємні враження.

«Ми сподіваємося, що наше спілкування з малятами принесло їм радість та гарні емоції. Бажаємо у новому році їм усім міцного здоров’я та здійснення заповітних мрій. А ми і надалі допомагатимемо!», – пообіцяв керівник Львівської дирекції ТОВ «Перша логістична компанія» Віталій Гладун.

«Ми усі живемо у шаленому ритмі і звісно, щоденні клопоти у кожного свої. Але, я хочу звернутися до усіх наших земляків, давайте знаходити хоча б годину часу на спілкування з особливими дітками. Їм це вкрай необхідно!» , – додав менеджер компанії Назарій Іваникович.

Довідково: «Будинок дитини № 2 для дітей з ураженням центральної нервової системи і порушенням психіки»знаходиться у м. Львів на вул. Антоновича, 117. Розпочав свою роботу заклад у 1947 році. На даний час в будинку дитини виховуються 60 дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 5-ти днів до 4-ох років. Будинок дитини – установа медична, в якій працює медичний і педагогічний персонал, основним завданням якої є:  догляд і опіка над дітьми – сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування;  надання дітям медичної допомоги; спостереження за розвитком дітей та забезпечення їм своєчасного повноцінного фізичного і психічного розвитку, всебічного виховання дітей з врахуванням їхнього віку і психічних можливостей.

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