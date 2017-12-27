ОСТАННІ НОВИНИ

У аеропорту «Львів» завтра пройде різдвяний флешмоб

Єва Корнійчук

|

Завтра, 28 грудня, у міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького пройде традиційний флешмоб до новорічно-різдвяних свят «Різдвяні світові хіти» відбудеться у виконанні духового оркестру «Львівські фанфари» дитячої школи мистецтв №5 м. Львова.

 

Як повідомили у Львівській міськраді, початок події –  о 12.30 год.

Зі слів організаторів, таку акцію організовують, щоб якомога більше людей змогли отримати новорічний настрій і наповнились духом Різдва. Різдвяний флешмоб відбудеться у Львівському аеропорту уже вдруге, і організатори сподіваються, що він стане хорошою передсвятковою традицією у Львові, щоразу залучаючи якомога більше людей.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?
Вероніка РОЙ
Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?

Дискусія щодо вихідного дня 25 грудня на так зване католицьке Різдво в Україні тривала вже не один рік. Одні з нетерпінн...

Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком
Марина ТЕРНЯК
Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком

Більшість господарок перед різдвяними та новорічними святами процес наповнення холодильника розпочинають завчасно. Здаєт...

Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу
Соломія ГОЛОВІНА
Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу

Днями Верховна Рада прийняла «лічильниковий» закон №5722, який унеможливлює встановлення газорозподільними компаніями за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...