У аеропорту «Львів» завтра пройде різдвяний флешмоб

Завтра, 28 грудня, у міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького пройде традиційний флешмоб до новорічно-різдвяних свят «Різдвяні світові хіти» відбудеться у виконанні духового оркестру «Львівські фанфари» дитячої школи мистецтв №5 м. Львова.

Як повідомили у Львівській міськраді, початок події – о 12.30 год.

Зі слів організаторів, таку акцію організовують, щоб якомога більше людей змогли отримати новорічний настрій і наповнились духом Різдва. Різдвяний флешмоб відбудеться у Львівському аеропорту уже вдруге, і організатори сподіваються, що він стане хорошою передсвятковою традицією у Львові, щоразу залучаючи якомога більше людей.