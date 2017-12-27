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Стало відомо, де на Львівщині «виростуть» три смітєпереробні заводи

Соломія Головіна

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Голова Львівської ОДА Олег Синютка сьогодні, 27 грудня, під час прес-конференції повідомив, що розміщення сміттєпереробних заводів заплановане у Новому Роздолі, у Дрогобицькому та Жовківському районах, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Станом на сьогоднішній день вже затверджено комплексну програму, якою передбачене будівництво семи полігонів. На три полігони ми вже провели конкурси і сподіваємося, що на початку наступного року спільно з інвесторами провести громадські слухання і, відповідно, розпочати будівництво…», – сказав він.

На питання журналістів про те, які ділянки із запропонованих під будівництво сміттєпереробних заводів підійшли інвесторам, він відповів:

«Це вже ні для кого не секрет. У Новому Роздолі, у Дрогобицькому та Жовківському районах проводили конкурс на відбір інвесторів на земельні ділянки».

Детальніше про три фірми, що будуватимуть заводи на Львівщині можна дізнатись тут. 

Для зведення сміттєпереробних заводів було запропоновано 17 ділянок.

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