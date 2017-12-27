ОСТАННІ НОВИНИ

Силуети різдвяного міста. Львів’ян та туристів кличуть на конкурс льодових фігур

Єва Корнійчук

|

У рамках ІХ Різдвяного ярмарку у Львові, 2-3 січня відбудеться вже традиційний конкурс льодових скульптур. Просто неба на площі Ринок (західна сторона, під балконом міського голови) п’ятеро львівських митців творитимуть видовищні скульптури з льоду.

 

Як повідомили у компанії «Львівські ярмарки», тематика цьогорічного конкурсу –  «Силуети різдвяного міста».

«Льодові скульптури тішитимуть око львів’ян та гостей міста не лише у процесі творення – після завершення роботи вони пробудуть на площі Ринок до завершення ярмарку – до 15 січня, і традиційно, стануть видовищним фотосектором у часі різдвяних міських святкувань», – зазначила Оля Гренюх, арт-директор компанії «Львівські ярмарки».

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?
Вероніка РОЙ
Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?

Дискусія щодо вихідного дня 25 грудня на так зване католицьке Різдво в Україні тривала вже не один рік. Одні з нетерпінн...

Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком
Марина ТЕРНЯК
Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком

Більшість господарок перед різдвяними та новорічними святами процес наповнення холодильника розпочинають завчасно. Здаєт...

Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу
Соломія ГОЛОВІНА
Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу

Днями Верховна Рада прийняла «лічильниковий» закон №5722, який унеможливлює встановлення газорозподільними компаніями за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...