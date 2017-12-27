Силуети різдвяного міста. Львів’ян та туристів кличуть на конкурс льодових фігур

У рамках ІХ Різдвяного ярмарку у Львові, 2-3 січня відбудеться вже традиційний конкурс льодових скульптур. Просто неба на площі Ринок (західна сторона, під балконом міського голови) п’ятеро львівських митців творитимуть видовищні скульптури з льоду.

Як повідомили у компанії «Львівські ярмарки», тематика цьогорічного конкурсу – «Силуети різдвяного міста».

«Льодові скульптури тішитимуть око львів’ян та гостей міста не лише у процесі творення – після завершення роботи вони пробудуть на площі Ринок до завершення ярмарку – до 15 січня, і традиційно, стануть видовищним фотосектором у часі різдвяних міських святкувань», – зазначила Оля Гренюх, арт-директор компанії «Львівські ярмарки».