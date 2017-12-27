На Промисловій іномарка збила 68-річну жінку

У Львові автомобіль «Дайхатсу» збив 68-річна жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 грудня близько 18.55 на вулиці Промисловій у Львові.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Дайхатсу», 38-річний мешканець Яворівського району, скоїв наїзд на пішохода, 68-річну львів’янку. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження: «закритий перелом головки правої малогомілкової кістки без зміщення».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.