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На Промисловій іномарка збила 68-річну жінку

Юлія Шпак

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У Львові автомобіль «Дайхатсу»  збив 68-річна жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 грудня близько 18.55 на вулиці Промисловій у Львові.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Дайхатсу», 38-річний мешканець Яворівського району, скоїв наїзд на пішохода, 68-річну львів’янку. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження: «закритий перелом головки правої малогомілкової кістки без зміщення».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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