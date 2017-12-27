На Львівщині спалахнув гараж

У Стебнику рятувальники запобігли згоранню 3 гаражів та автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 27 грудня, о 3:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в цегляному гаражі в Стебнику Дрогобицької міської ради на вулиці Куліша. Пожежу вдалось ліквідувати та врятували від згорання 3 гаража та автомобіль.

Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м та автомобіль «ГАЗ 2410».

До гасіння пожежі залучались 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.