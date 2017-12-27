Львівський перинатальний центр на початку року отримає обладнання і відчинить свої двері

Уряд пообіцяв профінансувати у 2018 році закупівлю обладнання для Львівського перинатального центру. Відтак вже на початку року можна буде запустити першу чергу. Про це сьогодні, 27 грудня, під час прес-конференції повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає Львівський портал.
Як він зауважив, зараз на об’єкті завершуються загальнобудівельні роботи.
Водночас Олег Синютка додав, що є відповідна домовленість з урядом про те, що на початку 2018 року буде профінансовано закупівлю обладнання.
«На початку нового року ми зможемо з новим обладнанням ввести в експлуатацію першу чергу перинатального центру», – наголосив він.
Нагадаємо, у лютому уряд виділив 45 млн на реконструкцію перинатального центру у Львові. Прем’єр-міністр пообіцяв ще «підкинути» кошти з держбюджету.
Наразі будівельні роботи на завершальному етапі, однак потрібно ще 50 мільйонів на обладнання.
Із обласного бюджету своєю чергою також вирішили спрямувати 20 млн грн, виручених від продажу універмагу «На Ринку».
Соломія Головіна