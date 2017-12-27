Львівський перинатальний центр на початку року отримає обладнання і відчинить свої двері

Уряд пообіцяв профінансувати у 2018 році закупівлю обладнання для Львівського перинатального центру. Відтак вже на початку року можна буде запустити першу чергу. Про це сьогодні, 27 грудня, під час прес-конференції повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає Львівський портал.

Як він зауважив, зараз на об’єкті завершуються загальнобудівельні роботи.

Водночас Олег Синютка додав, що є відповідна домовленість з урядом про те, що на початку 2018 року буде профінансовано закупівлю обладнання.

«На початку нового року ми зможемо з новим обладнанням ввести в експлуатацію першу чергу перинатального центру», – наголосив він.

Нагадаємо, у лютому уряд виділив 45 млн на реконструкцію перинатального центру у Львові. Прем’єр-міністр пообіцяв ще «підкинути» кошти з держбюджету.

Наразі будівельні роботи на завершальному етапі, однак потрібно ще 50 мільйонів на обладнання.

Із обласного бюджету своєю чергою також вирішили спрямувати 20 млн грн, виручених від продажу універмагу «На Ринку».