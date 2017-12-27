ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян просять не вирубувати ялинки для святкування Нового року

Дарина Смеречанська

|

Мешканців Львова закликають не забувати про охорону довкілля та не вирубувати ялинки, щоб прикрасити свої домівки на свята. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Станом на сьогодні кожен має можливість придбати штучну ялинку практично у кожному торговому центрі. Ми закликаємо мешканців не вирубувати хвойні дерева, а для тих, хто хоче мати живу ялинку у домівці, на засіданні виконавчого комітету затвердили 25 місць, де їх можна купити. Будуть здійснюватися перевірки, так як лише чіповані дерева можна продавати і купувати, у разі порушень продавці нестимуть відповідальність», – зазначили в управлінні екології.

Зокрема, мешканців просять дотримуватись таких правил:

-купувати ялинку лише у місцях, визначених для законного продажу новорічних хвойних дерев;

-просити у продавців представляти товарно-транспортні накладні на товар;

-деревце повинно містити спеціальний чіп.

Перелік місць для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами:

Галицький район

вул. Шота Руставелі – вул. Волоська

Залізничний район

  1. вул. Є. Патона, 4/1
  2. вул. С. Петлюри, 11
  3. вул. Чернівецька – вул. Городоцька (перехід)
  4. вул. Широка, 65-А – вул. Я. Гніздовського
  5. вул. Щирецька, 36 (майданчик автостоянки ТзОВ «АЙПІЄ-Л»)

Личаківський район

  1. вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)
  2. вул. Личаківська, 201 (біля ринку ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»)
  3. вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя»)
  4. вул. Б. Хмельницького, 120 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)

Сихівський район

  1. вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок»)
  2. вул. Стрийська, 57-59 (біля ринку ТзОВ «САТО» ЛТД)
  3. просп. Червоної Калини, 36-40 4. просп. Червоної Калини, 109
  4. просп. Червоної Калини, 109

Франківський район

  1. вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»)
  2. вул. Наукова, 29 (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД)

Шевченківський район

  1. вул. І. Величковського (біля будинку № 8)
  2. вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ «Володар»)
  3. вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 – вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ «Тополя-1»)
  4. вул. Гетьмана І. Мазепи, 15-А (біля ринку ТзОВ «Тополя-1»)
  5. вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП «Холм»)
  6. вул. І. Миколайчука, 8 (біля ринку ТзОВ «Фірма «Світлиця-3»)
  7. вул. Б. Хмельницького, 54 (площадка біля вокзалу станції «Підзамче»)
  8. вул. Т. Шевченка, 360-364
  9. просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар» ЛТД).

 

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?
Вероніка РОЙ
Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?

Дискусія щодо вихідного дня 25 грудня на так зване католицьке Різдво в Україні тривала вже не один рік. Одні з нетерпінн...

Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком
Марина ТЕРНЯК
Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком

Більшість господарок перед різдвяними та новорічними святами процес наповнення холодильника розпочинають завчасно. Здаєт...

Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу
Соломія ГОЛОВІНА
Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу

Днями Верховна Рада прийняла «лічильниковий» закон №5722, який унеможливлює встановлення газорозподільними компаніями за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...