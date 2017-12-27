Львів'ян просять не вирубувати ялинки для святкування Нового року

Мешканців Львова закликають не забувати про охорону довкілля та не вирубувати ялинки, щоб прикрасити свої домівки на свята. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Станом на сьогодні кожен має можливість придбати штучну ялинку практично у кожному торговому центрі. Ми закликаємо мешканців не вирубувати хвойні дерева, а для тих, хто хоче мати живу ялинку у домівці, на засіданні виконавчого комітету затвердили 25 місць, де їх можна купити. Будуть здійснюватися перевірки, так як лише чіповані дерева можна продавати і купувати, у разі порушень продавці нестимуть відповідальність», – зазначили в управлінні екології.

Зокрема, мешканців просять дотримуватись таких правил:

-купувати ялинку лише у місцях, визначених для законного продажу новорічних хвойних дерев;

-просити у продавців представляти товарно-транспортні накладні на товар;

-деревце повинно містити спеціальний чіп.

Перелік місць для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами:

Галицький район

вул. Шота Руставелі – вул. Волоська

Залізничний район

вул. Є. Патона, 4/1 вул. С. Петлюри, 11 вул. Чернівецька – вул. Городоцька (перехід) вул. Широка, 65-А – вул. Я. Гніздовського вул. Щирецька, 36 (майданчик автостоянки ТзОВ «АЙПІЄ-Л»)

Личаківський район

вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини») вул. Личаківська, 201 (біля ринку ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.») вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя») вул. Б. Хмельницького, 120 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)

Сихівський район

вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок») вул. Стрийська, 57-59 (біля ринку ТзОВ «САТО» ЛТД) просп. Червоної Калини, 36-40 4. просп. Червоної Калини, 109 просп. Червоної Калини, 109

Франківський район

вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.») вул. Наукова, 29 (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД)

Шевченківський район