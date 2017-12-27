Гройсман вимагає звільнення гендиректора «Укроборонпрому»

Прем’єр-міністр ініціює відставку керівника ДП «Укроборонпром» Романа Романова через заборгованість із виплати заробітної плати співробітникам. Про це Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду, повідомляє «Економічна правда».

«Я дав доручення керівнику “Укроборонпрому” щодо погашення заборгованості перед колективом миколаївського судоремонтного заводу. Контрольний термін – 25 грудня. Станом на 27 грудня заборгованість не погашена», – сказав прем’єр.

«Я чув зворотну інформацію, що вони цього не можуть зробити. Я цього не розумію. Тому я сьогодні підпишу подання на ім’я президента, а раджу керівнику “Укроборонпрому” сьогодні звільнитись самостійно», – заявив Гройсман.

На його думку, «новий керівник знайде способи погашення заборгованості перед працюючими людьми».

Джерела «Української правди» кажуть, що Романов ще 7 грудня написав на ім’я Президента заяву про звільнення «за згодою сторін».