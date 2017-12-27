ОСТАННІ НОВИНИ

Гройсман вимагає звільнення гендиректора «Укроборонпрому»

Олександр Косик

|

Прем’єр-міністр ініціює відставку керівника ДП «Укроборонпром» Романа Романова через заборгованість із виплати заробітної плати співробітникам. Про це Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду, повідомляє «Економічна правда».

 

«Я дав доручення керівнику “Укроборонпрому” щодо погашення заборгованості перед колективом миколаївського судоремонтного заводу. Контрольний термін – 25 грудня. Станом на 27 грудня заборгованість не погашена», – сказав прем’єр.

«Я чув зворотну інформацію, що вони цього не можуть зробити. Я цього не розумію. Тому я сьогодні підпишу подання на ім’я президента, а раджу керівнику “Укроборонпрому” сьогодні звільнитись самостійно», – заявив Гройсман.

На його думку, «новий керівник знайде способи погашення заборгованості перед працюючими людьми».

Джерела «Української правди» кажуть, що Романов ще 7 грудня написав на ім’я Президента заяву про звільнення «за згодою сторін».

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?
Вероніка РОЙ
Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?

Дискусія щодо вихідного дня 25 грудня на так зване католицьке Різдво в Україні тривала вже не один рік. Одні з нетерпінн...

Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком
Марина ТЕРНЯК
Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком

Більшість господарок перед різдвяними та новорічними святами процес наповнення холодильника розпочинають завчасно. Здаєт...

Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу
Соломія ГОЛОВІНА
Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу

Днями Верховна Рада прийняла «лічильниковий» закон №5722, який унеможливлює встановлення газорозподільними компаніями за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...