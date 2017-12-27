Безвізовий режим з ЄС став подією року для українців

Для більшості українців введення безвізового режиму з Європейським союзом головною політичною подією 2017 року. Про це свідчать дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Безвіз з ЄС головною політичною подією назвали 26,1% респондентів, 9,6% – вважають такою подією «справу Саакашвілі», 9,1% вказали війну, 6% – пенсійну реформу.

Серед міжнародних подій українці назвали головною подією вступ Дональда Трампа на пост президента США (16,7%), 7,6% – війну в Сирії, 25,5% – не змогли відповісти на питання.

Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за виключенням АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.