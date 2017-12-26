Якої погоди чекати українцям на Новий рік

Синоптик Наталія Діденко розповіла, якої погоди слід очікувати українцям у святкову ніч на 1 січня. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«У ніч на 1 січня 2018 року температура повітря в Україні очікується від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1 січня передбачається 0+5 градусів. Опадів істотних – навряд, лише у Рівненській, Житомирській, Чернігівській областях та у північних районах Київської області можливий невеликий дощ з мокрим снігом.

У Києві в ніч на 1 січня очікується 0-2 градуси морозу. вдень 0+2 градуси. Без істотних опадів. Прогноз – попередній, за потреби уточнюватиметься», – написала вона.