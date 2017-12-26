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У Садового вирішили зменшити розмір «сміттєвих» кредитів до 50 млн євро

Соломія Головіна

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Розмір «сміттєвого» кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку буде зменшено до 50 млн євро. Про це сьогодні, 26 грудня, під час прес-конференції повідомив керівник ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря, передає Львівський портал.

 

Власне, під час прес-конференції оприлюднили відповідь львівської мерії на запит Прес-клубу про те, що орієнтовна вартість комплексу механіко-біологічної переробки ТПВ за оцінками компанії Egis склала 37,87 млн євро, а вартість рекультивації Грибовицького сміттєзвалища 28,58 млн євро

«Тобто, виходить в сумі понад 66 млн євро, в той час ми позичаємо 110 млн євро. Для чого стільки позики беремо тоді?», – допитувався керівник медіапроектів ГО «Львівський прес-клуб» Роман Шостак.

На це Вадим Ноздря зауважив, що розмір «сміттєвого» кредиту збираються зменшити:

«Ми плануємо зменшити суму цієї позики. Ця сума буде зменшена до 50 млн євро. Це передбачено в останніх документах, які ми подали в банк….».

Як повідомляв Львівський портал, депутати ЛМР погодили два європейські кредити на впорядкування поводження із ТПВ у Львові на суму майже 100 млн євро.

 

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