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У Львові засудили киянина, який збував фальшиві російські рублі

Юлія Шпак

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У Львові засуджено киянина, який збував фальшиві російські рублі. Чоловік реалізовував підроблені банкноти номіналом 5000 рублів в Києві та ще у чотирнадцятьох областях України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з слідчими Галицького відділу поліції у листопаді 2015 року викрили 32-річного киянина, який  систематично збував фальшиві купюри номіналом 5000 російських рублів.

Правоохоронці затримали його у Львові в приміщенні банківської установи під час обміну шести купюр, які не відповідали аналогічним зразкам банкнотів Банку Російської Федерації. На час слідства суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді арешту.

Працівники поліції встановили причетність киянина до збуту 165 купюр підробленої російської валюти номіналом 5000 кожна у містах Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Миколаїв, Полтава, Тернопіль, Харків, Херсон, Чернігів, Черкаси, у Донецькій і Київській областях, а також у місті Києві. Обмінявши їх у банківських установах чоловік отримав понад 260 тисяч гривень.

Суд визнав зловмисника винним у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей), а також ч.1 та ч.2  ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та засудив до п’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Також судом задоволено у повному обсязі цивільні позови восьми банківських установ, яким зловмисник завдав матеріальної шкоди.

Фото: поліція

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