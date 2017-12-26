У Львові тимчасово призупинено рух тролейбусів №2, 9 та 10

У зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт ЛМКП «Львівводоканал» на вулиці Антоновича, призупинено рух тролейбусних маршрутів №2, 9 і 10. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У зв’язку із ремонтними роботами, які проводять бригади ЛМКП «Львівводоканалу» на вулиці Антоновича, призупинено рух тролейбусних маршрутів №2, 9 і 10. Роботи розпочалися о 11.00 год. і триватимуть, щонайменше, кілька годин», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності.