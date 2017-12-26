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У Львові померла директорка Інституту медсестринства

Олександр Косик

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Відійшла у вічність директор Інституту медсестринства Марія Броніславівна Шегедин. Про це Львівському порталу повідомли у прес-службі Львівської ОДА.

 

Парастас відбудеться сьогодні, 26 грудня, о 20.00 год у Архикафедральному соборі святого Юра (м.Львів, пл. Святого Юра, 5). Похорон розпочнеться 27 грудня о 13.00 год у Соборі святого Юра.

Довідка

Марія Шегедин була директором ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського».

Заслужений лікар України (1998 р.), кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня (2009 р.), доктор медичних наук (2002 р.), професор (2005 р.), академік Української академії наук (1997 р.).

Член експертної (з 2002 р.) ради з медицини та фармації Державної акредитаційної комісії України, секції сестринської справи науково-методичної комісії вищої медичної освіти Науково-методичної ради Мінітерства освіти і науки України (з 2000 р.).

Написала понад 130 наукових друкованих праць з різних проблем медицини та медичної освіти. Є автором і співавтором низки монографій, підручників, навчальних посібників і навчально-методичних видань.

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