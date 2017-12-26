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У «Краковці» пес-прикордонник винюхав пістолет в автомобілі

Юлія Шпак

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У «Краковці» прикордонники перехопили гвинтівку та пістолет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

 

«Так, 24 грудня у пункті пропуску «Краковець», в автобусі сполученням Прага-Чернівці у багажі пасажира було знайдено пневматичну гвинтівку «Kandar», яку 23-річний українець намагався приховано ввезти в Україну», – йдеться у повідомленні.

Ще один випадок стався сьогодні вранці, у цьому ж пункті пропуску у громадянина Туреччини, який в’їжджав в Україну, службовий собака прикордонників знайшов газовий пістолет марки К-KIMАR та 24 набої для нього.

В обох випадках громадяни не мали жодних дозвільних документів на перевезення зброї через кордон, про що прикордонники проінформували працівників Нацполіції.

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