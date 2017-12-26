Цього року у області скочили обсяги будівництва

Підприємства Львівщини у січні-листопаді 2017 року виконали будівельних робіт на 4763 млн грн. Індекс будівельної продукції у січні-листопаді 2017 року порівняно з січнем-листопадом 2016 року становив 108%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За видами об’єктів 39,2% обсягу будівельної продукції припало на інженерні споруди, з них найбільше виконано робіт на прокладанні трубопроводів, комунікацій, ліній електропередачіта будівництві комплексних промислових споруд. На будівництві нежитлових будівель виконано майже третина від загального обсягу робіт, житлових будівель – 27,9%. Зросли обсяги будівельних робіт за усіма видами будівельної продукції, зокрема на будівництві інженерних споруд – на 10,8%, житла – на 8,7%, нежитлових будівель – на 4%.