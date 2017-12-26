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Цього року у Львові облаштували 37 дитячих спортивних майданчиків

Юлія Шпак

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У 2017 році у Львові було облаштовано 37 дитячих спортивних майданчиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Так, на завершальному етапі є роботи над такими масштабними проектами, як облаштування комплексних багатофункціональних майданчиків зі штучним покриттям на території СЗШ № 67 на вул. Сяйво, 18, СЗШ № 44 на вул. Пстрака, 1 та НВК «Школи-ліцею «Оріяна» на вул. Чукаріна, 3 у м. Львові.

На території дитячого майданчика поруч з Львівським цирком було встановлено нові та відновлено існуючі елементи з поділом на вікові групи, що пристосовані для дітей з інвалідністю.

Водночас, продовжуючи роботу по облаштуванню дитячих майданчиків у дворах будинків міста, застосовуючи ґрунтовний підхід, було виготовлено та проведено експертизу проектно-кошторисної документації по 22 дитячих майданчиках. З них по 20 майданчиках було заплановано вийти на етап виконання підрядних робіт.

Роботи за вказаними об’єктами передбачено закінчити з настанням сприятливих погодних умов, щоб повноцінно використовувати їх у весняний період.  Окрім того, по 2-ох дитячих та по 2-ох спортивних майданчиках, згідно з планами, було виготовлено проектно-кошторисну документацію з метою створення передумов для їх реалізації у 2018 році.

Загалом на ці заходи з міського бюджету у 2017 році було використано 4 777 638 грн.

З 37 об’єктів, які є в роботі управління молоді та спорту, в рамках реалізації проектів-переможців Громадського бюджету, у 2017 році у співпраці з авторами проектів, тривали роботи по облаштуванню 9 дитячих та спортивних майданчиків.

Завершені та є на завершальному етапі реалізації дитячі майданчики на вул. Кавалерідзе, 21, на вул. Одеській, 18, на вул. Кульпарківській, 154-156, на вул. Володимира Великого, 22, на вул. Клепарівській – вул. Батуринській, на вул. Зубрівській, 36. На всіх дитячих майданчиках буде встановлено нові елементи для активного дозвілля дітей.

Також облаштовано один спортивний майданчик із штучним покриттям на вул. Дж. Вашингтона, 4-а між корпусами 3 та 5.

Проводяться роботи по облаштуванню спортивного майданчика для гри у петанк на вул. Винниченка, 4. У першій половині 2018 року цей спортивний майданчик буде завершено.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва тенісного корту на території школи № 67. У 2018 році планується його будівництво.

Загалом на об’єкти громадського бюджету з міського бюджету у 2017 році було використано 333 688 грн.

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